Der Unternehmer Peter Soliman hat mit seiner Ankündigung der Schulschließung nun für alle sichtbar seine wahren Absichten offenbart. Die Rheininsel mit ihren Parkanlagen, den Klostergebäuden und der darin untergebrachten Schule ist eine Topimmobilie mit Potenzial – nur eben als Privatschule in Rheinland-Pfalz, anders als an Solimans anderer Privatschule ISR in Nordrhein-Westfalen, nicht als Business Case geeignet.