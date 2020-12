Rheinland-Pfalz

Von ihrem 15,5 Millionen Euro starken Sechspunkteplan für Kulturschaffende in Rheinland-Pfalz erhoffen sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kulturminister Konrad Wolf also einen „innovativen Schub“. Das Ansinnen ist ja prinzipiell richtig – allerdings ist der Moment ebenso unpassend wie das Mittel: In einem als Hilfspaket deklarierten Programm Arbeitsstipendien als zentralen Baustein zu setzen, verwundert doch sehr.