So viel Unverfrorenheit wie die von Eltern und anderen Abholern am Raiffeisen-Campus habe ich noch nicht erlebt. Und ich weiß, wovon ich rede: Schließlich habe ich selbst 13 Jahre lang meine Kinder zum Schulzentrum in Montabaur gebracht oder sie dort abgeholt. Und dort ist die Verkehrssituation bestimmt nicht einfacher.