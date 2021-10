Plus

Während sich die Politik noch mit der Frage beschäftigt, ob die epidemische Lage in Deutschland demnächst offiziell beendet werden kann, sagen viele Karnevalsvereine in Rheinland-Pfalz bereits ihre Umzüge in der Session 2021/22 ab. Das ist traurig für alle Jecken, die nach dem Ausfall im vergangenen Winter auf die Rückkehr des bunten Straßenkarnevals gehofft hatten.