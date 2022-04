KOMMENTAR: Tradition schafft Identität

Das ist verdient, weil dieses Bewusstsein selbst bei vielen Einheimischen nicht (mehr) sehr ausgeprägt ist. Die alte Zunft wird nicht selten verächtlich gemacht, als untergegangen und von gestern betrachtet, mit Niedriglohnniveau und prekären Einkommensverhältnissen gleichgesetzt: Das dicke Geld blieb ja auch meist bei den Inhaberfamilien der Betriebe.

Das ist schade. Denn dabei wird gern übersehen, was die Edelsteinbranche unterm Strich Gutes bewirkt hat: Nur wenige der großen Firmen, der wichtigsten Arbeitgeber in der Region haben keine Wurzeln dort. Und die Branche ist Quell für die schönsten Geschichten, die heutzutage so wichtig sind im Marketing oder im Tourismus. „De Schleffer“ in Idar, nach dem Gaststätten benannt werden, kann ein Liedchen davon singen – was er ja bei der IKG ab und an auch tut. Übrigens: Auch der legendäre Spießbraten hat seine Wurzeln in der Edelsteingeschichte: Er wurde mit den Achaten aus Brasilien importiert.

Ein solches Kulturerbe kann Identität stiften. Und das braucht gerade eine Region, die Jahrzehnte als abgehängt und rückständig galt und gerade davon träumt, in eine bessere Zukunft zu steuern – mit Familien, die sich in ländlichem Umfeld und gesunder Luft in bezahlbaren Immobilien wohlfühlen, mit Kindern, die eine gute Bildung genießen und später attraktive Jobs in Heimatnähe finden.