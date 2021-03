KOMMENTAR: Leider erst sehr spät offenbart

Allerdings muss sich das Idar-Obersteiner Stadtoberhaupt den Vorwurf gefallen lassen, dass er nicht eigenständig und frühzeitig den Weg an die Öffentlichkeit gegangen ist, dies erst tat, als die Nahe-Zeitung beharrlich nachfragte. Das politische Gespür, dass da Gefahr im Verzug ist, sollte der erfahrene CDU-Politiker eigentlich haben. Zum heutigen Zeitpunkt, da angesichts der in Deutschland mehr als schleppend angelaufenen Covid-Impfungen immer noch über 80-Jährige und chronisch Kranke auf ein Impfangebot warten, wäre die damals durchaus nachvollziehbare Entscheidung ethisch und moralisch nicht in Ordnung.