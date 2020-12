Archivierter Artikel vom 05.09.2020, 06:00 Uhr

Kommentar: Kommunen werden allein gelassen

Soll das Hallenbad in Wirges geöffnet werden – ja oder nein? Das muss die Verbandsgemeinde als Träger des Bades allein entscheiden – und allein verantworten. Eine Zwickmühle. Bürgermeister Michael Ortseifen nimmt die Bedenken der Wissenschaftler ernst, seine Haltung ist verständlich. Die Lüftungsanlagen könnten sich als Virenschleudern erweisen. Covid-19 ist bislang nicht ausreichend erforscht. Und wir wissen schlichtweg nicht, ob sich die Lungenkrankheit in Mikropartikeln über die Lüftung verbreitet oder ob die Filter ausreichen. Der Hygieneplan des Landes für Hallenbäder geht auf diese Problematik nicht ein. Ein Hygieneplan nach Vorschrift wäre haftungsrechtlich vielleicht ein Freifahrtsschein, dennoch bliebe ein Gesundheitsrisiko. Während das Gesundheitsamt den Badebetrieb ebenfalls kritisch sieht, hat das Gesundheitsministerium keine Bedenken – Mainz steht aber auch nicht in direkter Verantwortung. Die Kritik der Vereine ist nachvollziehbar. Doch wer wollte eine massenhafte Infektion mit dem Coronavirus verantworten? Notwendig sind landes- oder bundesweit einheitliche Regelungen, statt die Kommunalpolitik im Regen stehen zu lassen. Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr