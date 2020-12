Es klingt provokativ, aber ich bleibe dabei: Kinder haben in Deutschland keine Lobby. Das ist nicht nur traurig, es ist ein Skandal. Schließlich sind die Kinder von heute die Erwachsenen von morgen, unsere Zukunft. Das vergessen leider viele. Wo anders als bei uns gibt es solch hanebüchene Diskussionen, ob ein Kindergarten in einem Wohngebiet in der Ortsmitte gebaut werden darf?