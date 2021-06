Plus

Mit Sieferts Einstieg in den Wahlkampf werden die Karten völlig neu gemischt. Bisher mussten sowohl CDU-Kandidat Thomas Becher wie auch Marcel Will (SPD) vor allem schauen, dass sie bekannt werden. Denn beide traten bisher weder parteipolitisch noch in Vereinen groß in Erscheinung. Wäre es bei diesem Duell geblieben und wären wir auf dem Spielbrett „Bekanntheit“, würden beide Figuren also vom gleichen Feld aus starten.