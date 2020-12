KOMMENTAR: Information wäre besser gewesen

Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 17:56 Uhr

Der Haushalt 2020 des Landkreises Birkenfeld wird in die Geschichtsbücher eingehen. Nicht nur, weil er erneut schwindelerregende Höhe in Sachen Gesamtverschuldung generiert.

Er bietet auch noch weitere Rekorde: Die Gesamthöhe in erster Lesung (13,5 Millionen Euro Minus im Ergebnishaushalt) – rekordverdächtig. Die Einsparungen der Verwaltung vor der zweiten Lesung ebenso – es war auch rekordverdächtig, wie schnell da fast 6 Millionen Euro zusammengestrichen wurden. Dann die Eilentscheidung in der Corona-Krise unter Umgehung des Kreistags – ein Vorgang ohne Vorbild. Und ohne Vorbildcharakter. Auch wenn angesichts der behördlichen Auflagen alles korrekt abgelaufen ist: Eine Information des Ältestenrats wäre nicht nur möglich, sondern angeraten gewesen – das gebietet der Anstand. Da hätte sich der Landrat viel Ärger ersparen können. So bleibt ein bitterer Nachgeschmack, dessen Konsequenzen Schneider jetzt ertragen muss.