Plus

Ich kann es nicht mehr hören (oder besser lesen, vor allem bei Facebook): Wir alle werden seit einem Jahr von unfähigen Politikern eingesperrt, geknechtet in einer „Corona-Diktatur“. Dabei ist das Gegenteil der Fall: In Deutschland gelten und galten durchgehend deutlich weniger harsche Auflagen als in vielen Nachbarländern – Freunde in Frankreich, Italien und Spanien können da was erzählen bis hin zu Straßensperren und mit Maschinenpistolen bewaffneten Polizisten.