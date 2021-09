Plus

Es hätte jeden treffen können. Den Pizzabäcker, der mit Nachdruck auf die Corona-Regeln hinweist, die Blumenhändlerin, die darum bittet, in ihrem Geschäft doch die Maske anzuziehen. Vermutlich hätte es tatsächlich jeden treffen können, der dem Täter an jenem Samstagabend in die Quere gekommen wäre oder ihn in irgendeiner Form reglementiert hätte.