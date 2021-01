Braubach

Schotterpisten, Schlaglochstrecken, marode Straßen. Davon gibt es (noch) eine ganze Menge im Kreis. Sind die Straßen schlecht, wird der Ruf laut: ,Da müsste aber dringend was gemacht werden!' Wird dann etwas gemacht, Bagger und Baufahrzeuge rücken an, sind die Klagen ungleich größer: ,Diese Baustellen sind eine Zumutung!' Stimmt. Laut, staubig, gesperrt. Aber so ist es nun mal.