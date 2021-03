Vier Wochen herrschte Ruhe rund um den „Torzirkus“ im Rheinquartier. Nun gehen die Anwohner in die Offensive und greifen die Verwaltung mit diesem Offenen Brief massiv an. Ob sie sich damit einen Gefallen tun? Sicher, dies weckte zuletzt wahrlich nicht den Eindruck, die beschlossene Mediation herbeizusehnen. Andererseits: In einer (Corona-geplagten) Stadt mit 19.000 Einwohnern gibt es vielleicht auch dringendere Anliegen als die Farce um einen (unberichtigt?) geöffneten Weg.