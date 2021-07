Kommentar: Die letzten Zeitzeugen gehen

Es gibt Termine, die brennen sich einem ins Gedächtnis. Mein Besuch bei Kurt Salterberg war so ein Termin. Da sitzt jemand, der einen (dunklen) Teil der deutschen Geschichte erlebt hat, die ich selbst nur aus dem Fernsehen oder den (Geschichts-)Büchern kenne. Es ist fast unglaublich, wenn das Gegenüber sagt, er habe immer mal wieder mit Hitler geplaudert. Zeitzeugen wie Kurt Salterberg sind Brücken in eine Vergangenheit, die für uns in immer weitere Ferne rückt. Und diese Brücken werden bald verschwinden, es wird sie nicht mehr geben.