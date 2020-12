Das erstaunt dann doch: Die Stadtpolitiker zieren sich also mit einer klaren Aussage darüber, ob sie auch künftig den Einsatz eines Streetworkers in Birkenfeld befürworten oder ihn ebenso wie ihre Kollegen aus Baumholder für verzichtbar halten. Unabhängig von der Person der Stelleninhaberin bleibt doch festzuhalten: Klagen über Alkoholexzesse oder Vandalismus an Brennpunkten wie dem Grundschulhof oder dem Talweiherplatz sind aus Birkenfeld nach wie vor zu hören.