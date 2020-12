Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 16:21 Uhr

„Kommen Sie, meine Herren, die Spieler stehen schon alle im Gang“ Kurz vor Beginn des Spiels Werder Bremen gegen Borussia Dortmund erreichte die Unparteiischen ein Zuruf: „Kommen Sie, meine Herren, die Spieler stehen schon alle im Gang.“ Gemeint waren Schiedsrichter Alfred Ott und seine Linienrichter Max Spinnler und Günter Linn. Die Aufforderung kam von Walter Baresel, damals Spielleiter der Bundesliga und eigens zum Start aus seiner Heimatstadt Hamburg angereist. Ohne es zu ahnen, schuf der überpünktliche Hanseat damit ein Kuriosum, wie Günter Linn noch heute erzählt: „Es war nicht mal eine Minute vergangen, als der Konietzka das 1:0 für Dortmund schoss.