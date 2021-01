Kolping St. Martin diesmal nicht mit an Bord Bei vielen Podiumsdiskussionen in Lahnstein der Vergangenheit war neben Kolping St. Barbara Niederlahnstein auch Kolping St. Martin Oberlahnstein mit an Bord.

Doch diesmal organisieren St. Barbara und unsere Zeitung die Veranstaltung allein. Grund ist ein Vorstandsbeschluss von Kolping Oberlahnstein, grundsätzlich keine Veranstaltungen mit Teilnehmern aus der AfD zu organisieren. Da diese aber im Landtag vertreten ist, wird mit Alexander Heppe auch ein Vertreter der umstrittenen Partei an der Veranstaltung in der kommenden Woche dabei sein. Aus dem gleichen Grund findet die Podiumsdiskussion auch nicht – wie sonst – im Gemeindehaus St. Barbara statt. Vermieter ist die Pfarrei Sankt Martin mit Pfarrer Armin Sturm an der Spitze, der sich ebenfalls gegen eine AfD-Teilnahme gesträubt hatte. tl