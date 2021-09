Kollekte geht an „Wir machen mit“

Bei ihrer Tour dachten Pilgerinnen und Pilger auch wieder an Menschen, denen es weitaus schlechter geht, die um ihr Leben fürchten und unter menschenunwürdigen Zuständen leben: Flüchtlinge in Griechenland und an den Grenzen zu Europa. Die Kollekte erbrachte 673,90 Euro. Sie gehen an die Initiative aus Burgschwalbach „Wir machen mit“.