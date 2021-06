Plus

Beim zweiten Lauf der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring hat der langjährige Andernacher Rennpilot Christian Kohlhaas, der mit der früheren Besetzung Mike Jäger (Kaiserslautern) und Stephan Köhler (Dreieich-Buchschlag) an den Start ging, den zweiten Platz belegt. In der Klasse SP9 Am kam das Trio auf dem Ferrari 458 als Zweiter ins Ziel. „Eine Platzierung, mit der wir Leben können.