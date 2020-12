Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 11:42 Uhr

Kochen mit der Rezeptsucherin Susanne Nett

Als „Rezeptsucherin“ geht Susanne Nett regelmäßig im SWR-Fernsehen auf die Suche nach traditionellen Gerichten aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Jetzt erscheint mit „Die Rezeptsucherin“ das lang ersehnte Kochbuch zu dem Fernseh-Format. Die zahlreichen in der Sendung aufgespürten Rezepte, die Susanne Nett in Zusammenarbeit mit dem Trierer Food-Fotografen Oliver Götz für das Buch zusammengestellt hat, laden zum Nachkochen und (Wieder-)Entdecken ein und beweisen: Der Südwesten hat kulinarisch einiges zu bieten. Gutes Essen aus der Region und heimische Produkte haben Susanne Nett als Winzerstochter mit Traktorführerschein schon früh geprägt und zu einer leidenschaftlichen Köchin werden lassen. So enthält das Kochbuch auch jede Menge Eigenkreationen sowie überlieferte Rezepte aus ihrer Familie. Oliver Götz hat ihre Geschichten mit seinen Fotos illustriert.