Archivierter Artikel vom 10.10.2020, 06:00 Uhr

Die Situation am Koblenz-Kolleg hat längst auch die Politik erreicht. Im September hat sich der Bildungsausschuss des Landtags auf Antrag der Abgeordneten Helga Lerch (fraktionslos) bereits mit den Vorwürfen befasst (die RZ berichtete), und auch in der nächsten Sitzung im Dezember werden diese wieder auf der Tagesordnung stehen.

Lerch kündigte an, dass sie das Thema dann wieder in den Ausschuss bringen will, Joachim Paul (AfD) stellte bereits einen Antrag und forderte die Landesregierung auf, zum Stand der Ermittlungen zu informieren. Zudem soll die ADD personelle Alternativen und eine Interimslösung prüfen, sagt Paul.