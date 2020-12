Koblenzer Seilbahn schwebt wieder über den Rhein

Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 20:34 Uhr

Nach mehr als zweimonatiger Corona-Zwangspause ist am Freitag die Koblenzer Seilbahn endlich wieder gestartet. „Sie fährt an diesem und am nächsten Wochenende und ab 11. Juni wieder täglich“, teilte die Betreiberfirma Skyglide Event Deutschland GmbH mit.

Von der Innenstadt geht es stets zwischen 10 und 19 Uhr über den Rhein hoch hinauf zur Festung Ehrenbreitstein. In die Gondeln dürfen jeweils höchstens zwölf Ausflügler einsteigen. Sie müssen zudem Masken tragen. Diese gibt es auch für 2 Euro an den Kassen. Die Seilbahn hatte zweieinhalb Wochen nach ihrem Start in die Saison 2020 am 18. März ihren Betrieb wegen der Corona-Pandemie vorläufig wieder eingestellt. Koblenz ist Tor zum Welterbe Oberes Mittelrheintal. Von der Unesco gibt es grünes Licht für einen Betrieb bis 2026. Die Stadtverwaltung hofft aber, „dass die Seilbahn bis zur Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal läuft“.