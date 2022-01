Koblenz warnt bereits auf moderne Art

In Koblenz hat Mitte November die Zeit der modernen Alarmierung und Information der Bevölkerung bereits begonnen. Die Stadt hat 15 Hochleistungssirenen vor allem auf Schulen in hochwassergefährdeten Bereichen an Rhein und Mosel installiert. Bei Alarm ertöne erst eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton und darauf ein kurzer Gong.