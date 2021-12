KLF, TSF und DLAK: Diese Feuerwehrfahrzeuge rollen bald an

Im Einzelnen handelt es sich um ein Kleinlöschfahrzeug (KLF) für Obernhof, für das es nach bereits bewilligten 24.500 Euro noch einen Nachschlag von 7000 Euro gegeben hat. Weitere KLFs gehen mit jeweils geförderten 31.500 Euro nach Dessighofen, Geisig, Hömberg und Attenhausen.

Ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) für Oberwies, das sich bereits im Bau befindet, wird mit 24.500 Euro gefördert.

Das mit Abstand teuerste Fahrzeug wird eine Drehleiter mit Korb (DLAK 23/12) für die Wehr am Stützpunkt Nassau sein, die rund 750.000 Euro kosten wird. Gefördert wird von dieser Summe durch das Land mit einem Anteil von 227.000 Euro. Der Verbandsgemeinderat hat den Auftrag in seiner jüngsten Sitzung am 16.Dezember vergeben.