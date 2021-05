Kleinspielfeld befindet sich in schlimmem Zustand Bei der Bauausschusssitzung wurde von Frank Holzhäuser (CDU) der Zustand des Kleinspielfelds auf dem Freiendiezer „Wirt“ angesprochen. Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD) gab zu, dass es sich in keinem guten Zustand befindet. „Die Netze sind teils zerschnitten, der Belag hat sich zersetzt“, beklagte sie.

„Es sieht schlimm aus, das tut richtig weh“, fügte sie an und kündigte einen Vor-Ort-Termin des Bauausschusses an, bei dem auch andere kritische Stellen im Stadtgebiet unter die Lupe genommen werden sollen. Der Termin soll am Samstag, 22. Mai, ab 19.30 Uhr auf dem Baugebiet „In den Wingerten“ beginnen und dann an mehreren Stationen in der Stadt fortgesetzt werden. ag