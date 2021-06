Kleine mit großer Wahlbeteiligung

Einmal mehr war die Wahlbeteiligung in kleineren Gemeinden wesentlich höher als in großen. Die höchste Wahlbeteiligung im Dekanat wurde nach gestrigem Stand mit knapp 67 Prozent in der 477 Stimmberechtigte zählenden Kirchengemeinde Langenscheid und Geilnau gemeldet, auch innerhalb der Landeskirche ein absoluter Spitzenwert.