Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 17:45 Uhr

Kleine Biografie zum Musiker

Holger Queck studierte klassischen Gesang und Klavier an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Als viel gereister Bühnenkünstler und musikalischer Leiter unter anderem beim Landestheater Neuss oder den Burgfestspielen Mayen hat er schon viele Menschen mit seiner Musik begeistern können. Tourneen führten ihn in viele EU-Länder, nach Kanada, Indien, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesch und in den Iran.