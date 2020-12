Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 16:54 Uhr

Kleine Anfrage ans Verkehrsministerium: Kamp-Bornhofen soll umgebaut werden Genaueres zur Barrierefreiheit der Bahnhöfe im Rhein-Lahn-Kreis wollte Matthias Lammert wissen und hat sich deshalb im August mit einer Kleinen Anfrage an das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gewandt. Die Antwort auf die Fragen folgte im Oktober. Unter anderem wollte Lammert wissen, welche Bahnhöfe/Bahnsteige im Rhein-Lahn-Kreis bereits barrierefrei erreichbar sind.

Nach Auskunft der DB Station & Service AG als Eigentümerin der Personenbahnhöfe sind die Bahnsteige an den Stationen Bad Ems, Bad Ems West, Balduinstein, Dausenau, Fachingen, Friedrichssegen, Laurenburg, Nassau, Niederlahnstein, Nievern und Obernhof stufenfrei erreichbar. In den kommenden beiden Jahren soll die Station Kamp-Bornhofen barrierefrei ausgebaut werden. Der entsprechende Planfeststellungsbeschluss liegt vor. Bis zu welchem genauen Zeitpunkt alle Bahnhöfe im Kreis vollständig barrierefrei sind, könne derzeit nicht abgeschätzt werden. Eine genaue Kostenschätzung für den barrierefreien Ausbau aller Verkehrsstationen im Rhein-Lahn-Kreis sei anhand der derzeit vorliegenden Planungstiefe nicht möglich, heißt es in der Antwort des Verkehrsministeriums.