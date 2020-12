Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 18:55 Uhr

Zum Bauen gehen sie in den Bauraum, zum Toben in die Turnhalle, zum Malen in den Malraum und so weiter. Das hat in Corona-Zeiten aber den entscheidenden Nachteil, dass man bei einem infizierten Kind fast automatisch die ganze Einrichtung in Quarantäne schicken muss, während es bei einer strengen Gruppenteilung ausreicht, die einzelne Gruppe zu Hause zu lassen. Die Kitas in städtischer Regie, beispielsweise das Zauberland in Rübenach, ändern zurzeit ihre Aufteilungen und gehen zurück zu einem Gruppenkonzept, erklärt Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Die anderen Träger von Kitas hat die Stadt gebeten, ebenso zu verfahren, damit möglichst viele Kinder möglichst lange auch in der Pandemie im Kita-Alltag bleiben können.