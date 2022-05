Kiss Ahr nimmt Arbeit im Tal auf

Parallel zu der Auftaktveranstaltung „Selbsthilfe im Ahrtal” Ende März in der Landskroner Festhalle etablierte sich die Kiss Ahr an verschiedenen Standorten im Ahrtal. Ziel des Angebots ist es, sowohl selbst organisierte als auch professionell angeleitete Selbsthilfegruppen vor Ort entweder anzubieten oder mit Interessierten gemeinsam ins Leben zu rufen. In diesen Gruppen haben Betroffene, Angehörige und Helfende die Möglichkeit, sich auf Augenhöhe auszutauschen und die entstandenen Belastungen besser bewältigen zu können.

„Selbsthilfegruppen ermöglichen in der Gemeinschaft gegenseitiges Verständnis, Unterstützung und Halt. Darüber hinaus bieten sie durch den Austausch ähnlicher Erfahrungen einen praktischen Nutzen und tragen zur Information und Orientierung bei. Eigene Stärken, Fähigkeiten und Potenziale können in die Gruppe eingebracht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung von Kiss Ahr.

Interessierte werden von Kiss Ahr bei der Initiierung von professionell angeleiteten Selbsthilfegruppen etwa durch Traumaexperten und bei der Neugründung von Selbsthilfegruppen unterstützt. „Außerdem vermitteln wir auch in bereits bestehende Gruppen und vernetzen mit weiteren Hilfsangeboten. Wir helfen bei der Organisation von Gruppentreffen, bei der Suche nach Räumlichkeiten und bei der Öffentlichkeitsarbeit. Das Angebot ist kostenlos und vertraulich“, so die Initiatoren. ith