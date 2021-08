Plus

Die Flutkatastrophe Mitte Juli beeinträchtigt die Kindertagesbetreuung im Kreis Ahrweiler erheblich. In den betroffenen Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr sowie in den Städten Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig fallen aufgrund von mittel- und langfristigen Schäden insgesamt 816 Plätze in Kindertagesstätten weg. Darüber hat nun die Kreisverwaltung berichtet. Darüber hinaus sind auch einige Tagespflegepersonen betroffen.