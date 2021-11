Kinderimpfungen können noch in diesem Jahr beginnen

Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant, noch in diesem Jahr Kindern ab fünf Jahren eine Impfung gegen das Coronavirus zu ermöglichen. Gemeinsam mit den Kinderärztinnen und -ärzten sowie den Kommunen würden Pläne erarbeitet, um noch vor dem Jahreswechsel in den Impfzentren mit besonderen Familienimpftagen die Kampagne weiter voranzubringen, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit. Auch viele niedergelassene Ärzte und Kinderärzte würden sich aktiv am Impfen der über Fünfjährigen beteiligen. Termine gibt es dort direkt, Termine in den Impfzentren ab heute über das Portal www.impftermin.rlp.de.