Archivierter Artikel vom 01.12.2020, 12:59 Uhr

Kinder sollen per Videobotschaft Gedichte einsenden Das Organisationsteam des Adventssingens in Mörschied bittet alle Kindergartenkinder, bis zum 12. Dezember Gedichte für den Weihnachtsmann einzusenden. Das geht am einfachsten per Videobotschaft.