Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 15:42 Uhr

Keine präventiven Tests

Die Corona-Sprechstunde in der Sprudelhalle ist nur für Patienten der Hausärzte in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen vorgesehen, wenn sie sich zuvor telefonisch mit den Praxen in Verbindung gesetzt haben und von ihrem Hausarzt dorthin bestellt werden. Präventive Corona-Tests sind nicht möglich.