Keine Märkte? – Keine Angriffe! Ohne Pandemie würde die Stadt derzeit Vorbereitungen für den Josefs- und den Johannesmarkt treffen. Corona und die damit zusammenhängenden Vorsichtsmaßnahmen lassen solche Veranstaltungen aktuell nicht zu. „Wir müssen sehen, ob wenigstens eine dieser Veranstaltungen möglich ist“, so Stadtbürgermeister Manuel Liguori.

Das Interesse sei jedenfalls groß. „Die Händler fragen wie wild bei uns an, ob es einen Markt geben wird“, sagte er in der Ratssitzung. Ein klares Nein gab es auf die Anfrage von Ratsmitglied Peter Schuck. Dieser wollte wissen, ob etwas an kursierenden Gerüchten sei, dass es zuletzt in Nassau vermehrt Angriffe auf Bürger gegeben habe. Liguori machte deutlich, dass er davon nichts wisse und wurde von Ratsmitglied Stefan Schaefer bestätigt. Dieser ist selbst Polizist und machte deutlich, dass er die Meldungen der Inspektion in Bad Ems immer intensiv beobachte. crz