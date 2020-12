Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 16:33 Uhr

Keine Hochzeiten, keine Tagungen, kein Trinkgeld Obwohl die Hotels im Land seit rund zwei Wochen wieder für touristische Gäste öffnen dürfen, kommen weiterhin mehr Stornierungen als Buchungen rein, berichtet Carolin Stahl von der Hogano-Gruppe, zu der unter anderem zwei Hotels in Bad Marienberg und eines in Hachenburg gehören. Hochzeits- und Familienfeiern seien im Prinzip schon jetzt für das gesamte Jahr abgesagt. Die Leute feiern entweder im kleinen Kreis oder verschieben alles auf 2021.