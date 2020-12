Archivierter Artikel vom 23.10.2020, 11:29 Uhr

Keine Engpässe in Kliniken

In den Krankenhäusern der Region gibt es derzeit keine Engpässe bei der Betreuung von Corona-Patienten. Das Westpfalz-Klinikum meldet am Standort Kusel zwei Infizierte, am Standort Kaiserslautern fünf Patienten, von denen einer intensivmedizinisch betreut werde.