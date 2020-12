Kein tragfähiges Konzept für die Fahrt im Schulbus In den Klassen, auf dem Schulhof, überall achten die Schüler darauf, 1,5 Meter Abstand einzuhalten. Auch Lehrer und Eltern haben dies im Blick, ermahnen die Kinder dazu. Doch sobald sie in den Schulbus steigen, spielt der Mindestabstand keine Rolle mehr – denn die Anzahl der Plätze im Bus und der Busse auf den Strecken wäre dazu bei Weitem nicht ausreichend.

Die „Diskrepanz zum Hygienekonzept der Schule“ kritisiert Martina Pöpperl vom Elternbeirat, auch Schulleitungsmitglied Holger Wick sieht hier einen „Kritikpunkt“. Schulleiterin Claudia Schaub erkennt „kein tragfähiges Konzept für den ländlichen Bereich“. So hat – nicht nur an der IGS – die Zahl der sonst oft verpönten Elterntaxis enorm zugenommen. Die IGS hat, zunächst in der Hoffnung auf zeitversetzt verkehrende zusätzliche Busse, sogar einen offenen Unterrichtsbeginn eingeführt, berichtet Schaub. Nach wie vor setzt die IGS auf diese Möglichkeit eines offenen Starts in die erste Schulstunde.