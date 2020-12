Kein Rotweinwanderweg-Lauf und Ahrtal-Cup

Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 15:40 Uhr

Kein Ahrtal-Cup und kein Rotweinwanderweg-Volkslauf: Anfang Juni sollte der Rotweinwanderweg-Volkslauf in seine 39. Auflage gehen. Doch auch wenn jetzt die Auflagen für sportliche Betätigung gelockert wurden, fällt der beliebte Lauf durch die Dernauer Weinberge in diesem Jahr aus.

„Von der gesetzlichen Regelung her ist zwar eine Absage des Laufs momentan noch nicht zwingend, allerdings ist eine Ansteckungsgefahr Anfang Juni längst noch nicht gebannt“, heißt es in einer Mitteilung des ausrichtenden SV Dernau. Um eine gesundheitliche Gefährdung aller Sportler und Helfer nicht zu riskieren, hat sich das Organisationsteam darum schweren Herzens dazu entschlossen, den Lauf in diesem Jahr abzusagen. Gleiches gilt auch für den Ahrtal-Team-Cup. Die 13. Auflage in diesem Jahr fällt aus. Die veranstaltenden Vereine aus Hönningen (ursprünglich geplant für 9. Mai), Team flott mit Austragungsort Franken/Mönchsheide (17. Mai), Westum (21. Mai), Grafschaft (23. Mai) und Dernau (7. Juni) möchten den Ahrtal-Team-Cup jedoch im nächsten Jahr wieder fortsetzen. Foto: SV Dernau