Kein Aufruf zur Teilnahme an Kundgebungen

Der CDU-Gemeindeverband Kirchen hat einstimmig beschlossen, derzeit nicht zur Teilnahme an Kundgebungen oder Demonstrationen aufzurufen, sondern stattdessen denjenigen zu danken, die diese Veranstaltungen ermöglichen: den Polizisten sowie allen sonstigen Vertretern der staatlichen Institutionen, die uns allen ein Leben in Freiheit sichern und damit erst ermöglichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Alleine die Tatsache, dass in der Ukraine derzeit Menschen sterben, die nur ihre persönliche freie Entscheidung hinsichtlich der eigenen Zukunft treffen wollten, lässt für uns eines in den Fokus rücken: Dass wir in Deutschland uns glücklich schätzen können, dass wir nunmehr seit fast 80 Jahren in Frieden und Freiheit leben können“, heißt es weiter. Derzeit müsse man jedoch leider zur Kenntnis nehmen, dass gerade diejenigen, die diese Freiheit schützen und verteidigen, zunehmend belastet und auch angegriffen werden.