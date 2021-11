Kaufland großer Gewinner bei Übernahme von Real-Märkten

Real war im Februar 2020 von der Metro-Gruppe an den russischen Investor SCP verkauft worden, der die Warenhauskette im Anschluss zerschlagen wollte und daher Käufer für die 276 Warenhäuser, darunter auch die Filiale in Heiligenroth, suchte. Der Einzelhandelskonzern Kaufland gehört bei dieser Zerschlagung der Warenhauskette zu den größten Gewinnern. Das Bundeskartellamt hatte bereits im Dezember 2020 dem in Neckarsulm (Baden-Württemberg) ansässigen Unternehmen die Übernahme von bis zu 92 ehemaligen Real-Märkten gestattet.