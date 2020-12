Archivierter Artikel vom 02.03.2020, 17:27 Uhr

Schon vor fast drei Jahren hat die Vollversammlung der IHK Koblenz in einem Positionspapier von der Landesregierung unter anderem gefordert:

mindestens vier verkaufsoffene Sonntag pro Jahr und Kommune möglichst bürokratiearm und rechtssicher umzusetzen;

einen verkaufsoffenen Sonntag im Adventsmonat Dezember zuzulassen;

kein Zwang (Anlassbezug) zur Öffnung an einem Sonntag herzustellen.

Bislang ist die IHK damit nicht in Mainz durchgedrungen.

Wie geht es in Andernach weiter? Dort laufen Überlegungen, wie man Autoschau und Geysirfrühling so verknüpft, dass beides bis in die Fußgängerzone wirkt. Damit hofft man, Auflagen des OVG erfüllen zu können. red