Kassen sind bereits ab 14.30 Uhr geöffnet Aufgrund des zu erwartenden Zuschaueraufkommens sowie des zusätzlichen Kontrollaufwandes öffnen die Kassen bereits ab 14.30 Uhr. Für Heim- und Gästefans wird es getrennte Zugänge geben. Zutritt zum Spiel gewähren die Sportfreunde nach dem 3 G-Modell, wofür die Zuschauer entsprechende Impf-, Test- oder Genesenennachweise bereithalten müssen.

Für Kinder im Alter bis elf Jahre besteht keine Testpflicht. Karten für die Begegnung gibt es ausschließlich am Samstag an der Kasse am Eisbachtalstadion.