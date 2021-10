Plus

Marie Dillenburgers Amtszeit geht zu Ende, eine neue Mittelrheinweinkönigin wird gekürt. Am Freitag, 5. November, wird in Bornich Lea Rindsfüsser aus Osterspai als 51. Mittelrhein-Weinkönigin in ihr Amt eingeführt. Am selben Abend wird Marie Dillenburger zusammen mit ihren beiden Prinzessinnen Wiebke Nohr und Johanna König verabschiedet.