Archivierter Artikel vom 22.10.2020, 19:32 Uhr

Karte färbt sich rot

„Rot“ zeigt die Corona-Karte mittlerweile längst nicht nur im AK-Land, sondern auch in mehreren Nachbarkreisen. Als Risikogebiete gelten der Kreis Olpe (Inzidenzwert 71,7), der Rhein-Sieg-Kreis (55,9), der Oberbergische Kreis (53,3) und der Kreis Neuwied, der in den vergangenen Tagen stetig um den entscheidenden Wert von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner schwankte, gestern aber mit 50,4 wieder darüber lag.