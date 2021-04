Karl-Heinz Dorka rückt in den Stadtrat nach

Vor dem Eintritt in die Sitzung des Stadtrates in Kirchen am Donnerstagabend im Bürgerhaus in Wehbach, bat Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen die Mitglieder des Rates – die sich übrigens vorab testen lassen konnten – um eine Schweigeminute. Hundhausen erinnerte an gleich drei verstorbene kommunalpolitisch tätige Personen: an Wolfram Westphal von Bündnis 90/Die Grünen, an Maik Köhler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, sowie an Wilfried Becker, der als sachverständiger Bürger für die Grünen in diversen Ausschüssen tätig war. Im Anschluss verpflichtete der Stadtbürgermeister mit Karl-Heinz Dorka von Bündnis 90/Die Grünen ein neues Ratsmitglied.