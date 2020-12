Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 15:09 Uhr

Kanalsanierung: Geringere Beiträge für die Anlieger

Die Anlieger in der Sebastianus- und in der Didierstraße dürfen sich freuen: Der Stadtrat schloss sich der Mehrheitsempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses an und hat beschlossen, die Anliegerbeiträge für die Kanalsanierung auf 35 Prozent zu senken. Die Stadtverwaltung hatte ursprünglich 40 Prozent vorgeschlagen. Eine Mehrheit votierte nun für 35 Prozent, „denn die betoffenen Straßen haben einen hohen Durchgangsverkehr“, wie Joannes Lauer (CDU) argumentierte.