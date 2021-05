Kampf gegen Corona Im Herbst 2020 hat das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz die Ausbreitung von Aerosolen im Raum untersucht. Mittlerweile sind die sogenannten Low-Cost-Abluftanlagen in vielen Klassenzimmern bundesweit installiert.

In Rheinland-Pfalz ist das System unter anderem in Mainz (an die 400 Klassenzimmer), Pirmasens (an die 500), Landau, den Verbandsgemeinden Langenlonsheim-Stromberg sowie Rüdesheim im Einsatz.