Archivierter Artikel vom 01.05.2020, 18:07 Uhr

Volle Konzentration: Der Mayener Jürgen Nett steigt am heutigen Samstag in den High-Tech-Rennsimulator, um mit seinem Team am vierten digitalen VLN-Lauf teilzunehmen. Nach durchwachsenen Ergebnissen in den ersten beiden Läufe stand zuletzt Rang fünf in der TCR-Klasse zu Buche.